«Ъ»: спрос на труд в России замедляется

Российские онлайн-базы вакансий наблюдают сокращение темпов их прироста, хотя число резюме растет. Из этого следует, что спрос на труд в РФ падает, сообщает «Коммерсант» .

К такому выводу пришли участники Форума труда, который прошел в Санкт-Петербурге. Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков рассказал, что спрос на рабочую силу в РФ начал постепенно падать еще в середине прошлого года. В I квартале 2025 года ситуация не изменилась.

По его словам, число вакансий теперь растет всего на 4% год к году, хотя раньше росло на 40%. Однако тенденция к удержанию сотрудников все еще фиксируется. Работники отмечают, что одним из главных факторов удержания является высокая зарплата.

GR-директор hh.ru. Дмитрий Маркелов также заявил, что в феврале 2025 года соотношение активных резюме к вакансиям сравнялось с пятилетним максимумом 2021 года. Между тем замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин подчеркнул, что спрос на труд в РФ вырастет в долгосрочной перспективе. И это создаст новые требования к качеству подготовки студентов.

Ранее стало известно, что в январе безработица в России выросла впервые с конца 2023 года. Она составила 2,4%.