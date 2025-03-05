В январе безработица в РФ выросла впервые с конца 2023 г

В январе 2025 года в России был зафиксирован рост безработицы. Она повысилась впервые с декабря 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В первый зимний месяц безработица составила 2,4%. В декабре 2024 г. она была на уровне 2,3%, не учитывая поправку на сезонность.

При этом уровень безработицы последовательно снижался в прошлом году. Рост фиксировался в последний раз только в декабре 2023 года. Тогда безработица поднялась с 2,9 до 3%.

На данный момент рост безработицы находится на уровне погрешности, но они также свидетельствуют об остановке сокращения. По словам экспертов, повышение было ожидаемым. Это произошло из-за того, что компании менее интенсивно стали нанимать сотрудников, да, а конкуренция за кадры тоже снизилась.

Эксперты полагают, что в дальнейшем рост безработицы поможет смягчить дефицит кадров. Так, например, происходит высвобождение рабочих рук в одних отраслях, после чего их забирают в другие отрасли.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в России превысит 15 тыс. рублей. Его проиндексировали на уровень фактической инфляции.