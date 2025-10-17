Правительство признало незаконным запрет курьерам-мусульманам доставлять свинину

Ранее Совет улемов ДУМ РФ в новой фетве запретил мусульманам-курьерам доставлять нехаляльные товары. Транспортировка «харама» возможна, только если это делается с «целью уничтожения товара».

Согласно российскому законодательству, религиозные организации не могут диктовать людям какие-либо условия, основываясь лишь на их вере. Также Конституция РФ гарантирует жителям страны свободу в выборе профессии.

В адрес ДУМ было неоднократно направлялись требования об исправлении нарушений закона. Очередное представление об устранении нарушения закона, которое подписал и. о. столичного прокурора Сергей Савенков, было направлено в религиозную организацию. Теперь ДУМ необходимо в течение месяца устранить нарушение и отчитаться.

