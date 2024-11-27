Пожарные и спасатели Подмосковья провели урок безопасности для школьников

Начальник части Михаил Михайлов сообщил, что подобные встречи способствуют популяризации профессии пожарного-спасателя, а также помогают сформировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения.

«В ходе занятия работники противопожарно-спасательной службы рассказали ребятам о специфике своей работы, продемонстрировали аварийно-спасательный автомобиль и его оснащение. Спасатели объяснили предназначение различного инструмента, который специалисты используют при ликвидации последствий дорожно-транспортных и других происшествий. Особое внимание спасатели уделили соблюдению правил безопасного поведения в зимний период. Специалисты напомнили ребятам об опасностях тонкого льда, рассказали, как избежать беды и разъяснили школьникам алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — заключил Михаил Михайлов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.