Потомки нацистов негодуют: политолог ответил, как в Европе борются с Днем Победы

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал заявление шведского министра по делам миграции Йохана Форсселля о лишении вида на жительство участников автопробега в Стокгольме в честь Дня Победы, сообщает Общественное Телевидение России .

«В данном случае мы видим, что в разных странах Европы идет вполне осознанная, целенаправленная, системная борьба против России и главного символа нашей победы — это, естественно, 9 Мая, День Победы», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что для России этот праздник и событие является основным поводом для гордости, так как страна разбила нацизм и освободила Европу. Соответственно, данные празднования сейчас «потомкам нацистов», по мнению Шаповалова, не нравятся.

Отсюда, как отметил эксперт, в большинстве стран Европы, странах Евросоюза и НАТО и их сателлитах активно ведется борьба с исторической памятью, уничтожаются воспоминания о том, как советская армия победила фашистскую Германию.