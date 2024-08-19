Адвокат Добровинский: потерпевшие не смогут повлиять на решение по УДО Ефремова

Мнение родственников курьера Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сыграет ключевую роль в возможной процедуре условно-досрочного освобождения (УДО) артиста. Такое заявление сделал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, сообщает Газета.ru .

По его словам, семью погибшего мужчины «никак не касаются» дела защиты артиста.

«Если сейчас по УДО… Я не знаю, он (Ефремов — ред.) болен или что-то еще — это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», — заключил Добровинский.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП Михаил Ефремов готовится выйти на свободу по УДО в декабре. По информации портала, адвокаты артиста хотят добиться его освобождения из-за риска инсульта.

19 августа адвокат Ефремова Юрий Падалко опровергал информацию, что его клиент может освободиться из колонии по УДО в декабре 2024 года.