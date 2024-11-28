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Последняя в этом году мощная магнитная буря обрушится на Землю

В ночь на 29 ноября на Землю обрушится последняя в этом году мощная магнитная буря, сообщается в Telegram-канале «Пул № 3».

Ожидается, что пик магнитной бури наступит в период с полуночи до полудня. Геомагнитный удар достигнет шести баллов, что эквивалентно среднему уровню активности G2. По прогнозам астрофизиков, солнечное вещество достигнет околоземного космического пространства во вторую половину ночи.

После полудня 29 ноября буря начнет ослабевать, однако в период с шести до девяти часов вечера возможная еще одна вспышка.

Бури уровня G1 считаются слабыми. G3 — это сильная буря, которая может вызвать перебои в спутниковых системах. Экстремально сильной считается буря класса G5, при ней возможны масштабные проблемы с электросетью и неполадки в работе спутников.

Ранее сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря. Индекс Kp находится на отметке четыре единицы.