Леус: на Земле закончилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря. Индекс Kp находится на отметке четыре единицы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Магнитная буря оказалась непродолжительной. В ближайшем будущем ожидаются небольшие колебания магнитосферы от слабо возмущенного до неустойчивого.

Магнитная буря на Земле началась сегодня в 05:52. Сначала она была слабой, однако потом переросла в среднюю.

Леус считает, что буря началась из-за попадания Земли в поток солнечного ветра. В этот раз он был интенсивнее, чем обычно.