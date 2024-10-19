На Земле началась слабая магнитная буря, которая может перерасти в среднюю

После 05:52 в субботу индекс Kp увеличился до пяти единиц. На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ожидается, что наблюдаться это природное явление будет не долго. Интенсивность магнитной бури будет максимум средней, то есть, не выше уровня G2.

Природное явление наступило из-за того, что Земля попала в поток солнечного ветра, который был интенсивнее, чем обычно. Такой вывод Леус сделал на основе того, что в последние несколько дней сильных вспышек на Солнце не было.

В прошлый раз сильная магнитная буря была на Земле 12 октября. Она длилась около суток.