На Земле завершилась сильная магнитная буря

Интенсивная магнитная буря, длившаяся на Земле почти сутки, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

По словам синоптика, в настоящее время геомагнитное поле колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений.

По его прогнозу, в течение предстоящих суток еще возможно появление отдельных непродолжительных периодов слабых магнитных бурь, однако основная масса солнечного вещества миновала Землю.

Магнитная буря началась на Земле вечером 10 октября. Сначала наблюдался средний уровень, класс G2, затем она усилилась до класса G3, а затем и до G4. По словам синоптика, причиной происходящего на планете является солнечная вспышка максимального уровня Х1,8. Она произошла на звезде в районе 5 часов утра по московскому времени 9 октября.