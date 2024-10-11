Магнитная буря на Земле снова стала очень сильной

На планете действующая магнитная буря снова стала очень сильной, отмечается класс G4, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что она началась на Земле вечером 10 октября. Сначала наблюдался средний уровень, класс G2, затем она усилилась до класса G3, а затем и до G4.

По его словам, причиной происходящего на планете является солнечная вспышка максимального уровня Х1,8. Она произошла на звезде в районе 5 часов утра по московскому времени 9 октября.

«В первой половине сегодняшнего дня интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной, классов G3-G4, затем начнет постепенно ослабевать», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 12 октября магнитная буря продолжится, но будет менее интенсивной. Она прекратится в ночь на 13 октября.