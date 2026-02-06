Последние дни Гитаны Леонтенко: как уходила из жизни вдова Алексея Баталова

Советская цирковая артистка и вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в возрасте 90 лет в Москве после продолжительной болезни, сообщает aif.ru .

Гитана Леонтенко, известная цирковая артистка и вторая жена народного артиста СССР Алексея Баталова, скончалась на 91-м году жизни. В последние месяцы она страдала от ухудшения здоровья и почти полностью потеряла зрение, однако продолжала заботиться о дочери Марии, которая с детства страдает ДЦП.

Леонтенко родилась в цирковой семье и начала выступать уже в девятилетнем возрасте. Она прославилась как танцовщица на лошадях, участвовала в представлениях Цыганского циркового коллектива и Московского цирка, а также снималась в кино. После замужества с Алексеем Баталовым и рождения дочери Марии артистка завершила активную карьеру.

После смерти мужа в 2017 году Леонтенко полностью посвятила себя дочери. В последние месяцы жизни она почти не выходила из дома и нуждалась в медицинской помощи. По словам друга семьи Владимира Иванова, артистка умерла дома рядом с дочерью.

«Она в последнее время не очень хорошо видела, проблемы со здоровьем были, 90 лет все-таки. Перед смертью она попала в больницу. Но умерла уже дома. Жалко ее, конечно, но, вы сами понимаете, она все время дома сидела с дочкой, почти не выходила», — рассказал Иванов.

Прощание с Гитаной Леонтенко состоится 6 февраля на Преображенском кладбище Москвы. Организацией похорон занимается ее дочь Мария через помощников. После смерти родителей Мария Баталова осталась одна, но, по словам Иванова, она уже более-менее справилась с утратой и занимается всеми необходимыми делами.

