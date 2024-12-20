«Посиделки у русского самовара» прошли в Сельском доме культуры «Елизаветино»

В рамках проекта «Активное долголетие» в Сельском доме культуры «Елизаветино» состоялось уютное и теплое мероприятие «Посиделки у русского самовара». Программа была разнообразной и интересной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Во время встречи участники познакомились с историей чаепития и вспомнили интересную игру «буриме» по теме мероприятия, которая дала всем возможность проявить свою фантазию и создать забавные стихи на тему чаепития. Также представители старшего поколения вместе сложили пазлы с картинками, на которых были изображены самовары и ответили на вопросы увлекательной викторины.

Кроме того, гости узнали историю о елизаветинском фарфоре, а точнее о производстве чайной посуды с интересными надписями о чаепитии, пели песни и частушки, и, конечно, пили ароматный чай со сладостями. Этот вечер прошел в уютной и доброй дружеской атмосфере.

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