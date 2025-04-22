Портрет папы Франциска появился на обелиске в центре Буэнос-Айреса
Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины — обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, сообщает РИА Новости.
Обелиск является символом аргентинской столицы. На нем появилось изображение понтифика и фраза «Молитесь за меня».
Отмечается, что у обелиска начали собираться люди.
Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.
Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.
Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.