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Портрет папы Франциска появился на обелиске в центре Буэнос-Айреса

Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины — обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, сообщает РИА Новости .

Обелиск является символом аргентинской столицы. На нем появилось изображение понтифика и фраза «Молитесь за меня».

Отмечается, что у обелиска начали собираться люди.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.

Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.

Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.