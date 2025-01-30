Порядка 250 жителей Королева пришли на открытый прием с представителями власти

Очередная встреча в формате выездной администрации для жителей микрорайона Юбилейный состоялась в новой детской музыкальной школе. Со своими вопросами пришло 246 человек. В основном обращения касались содержания многоквартирных домов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, работы управляющих компаний и благоустройства общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

По мнению королевцев, такой формат общения очень удобен — за одно посещение можно решить сразу несколько вопросов, обратиться к разным специалистам.

«Я очень довольна таким форматом. Это удобно: в нашем микрорайоне часто проходят такие приемы, где можно прийти и задать свои вопросы. Сегодня я была у начальника управления ЖКХ Анны Горбуновой и задала ей вопросы по содержанию и благоустройству придомовой территории. Не в первый раз прихожу, и могу сказать, что вопросы решаются», — отметила жительница Татьяна Ф.

Для удобства жителей на столах были размещены QR-коды, отсканировав которые можно было перейти на платформу обратной связи и оставить отзывы, вопросы и предложения по приему.

Встречи в подобном формате продолжатся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.