Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:03

Порядка 2 тыс. поваленных деревьев ликвидировано в Подмосковье за сутки

В период со 2 по 3 мая коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме и устраняют последствия стихии. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Всего во дворах и на общественных пространствах Подмосковья было выявлено более 3 300 упавших деревьев. Из них меньше чем за сутки устранено порядка 2 тысяч.

Порядок работы коммунальных служб региона с упавшими деревьями:

первоочередная задача — распилить дерево и освободить путь автомобилям и жителям; порубочные остатки убираются с проезда и аккуаратно складируются рядом; затем вывозятся в течение следующих трех дней.

Все заявки и обращения от жителей находятся на контроле Министерства. Для работы задействовано свыше 200 аварийно-восстановительных бригад.

Работа по ликвидации последствий непогоды будет продолжена до полного устранения всех поступающих заявок жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.