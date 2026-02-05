Попавший в ДТП под Красноярском подросток остается в крайне тяжелом состоянии

Один из подростков, пострадавших после аварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

«Юноша и девушка стабильны, состояние средней тяжести. Девушка в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в минздраве региона.

Пятеро абитуриентов института ГУ ФСИН погибли и еще шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае. Подростки ехали на врачебную комиссию для поступления, сообщает Baza.

Смертельная авария произошла в понедельник вечером на трассе Р-255 «Сибирь». Прицеп с модульным домом отсоединился от грузовика и на встречной полосе столкнулся со служебной машиной ГУ ФСИН, в которой находились 13 человек. В результате ДТП погибли 1 взрослый и пятеро детей в возрасте 16–17 лет.

