Помогавший уничтожать ВСУ из украинского тыла и попросившийся жить в России американский партизан Дэниэл Мартиндэйл рассказал, как его выручал паспорт США, сообщает ТАСС .

Американец два года сотрудничал из украинского тыла с ВС РФ. Недавно российские силовики тайно вывезли его с подконтрольной ВСУ территории. В ходе СВО Мартиндэйл много раз связывался с ВС РФ и передавал им данные об украинских военных объектах.

По словам американца, на Украине он беспокоился, чтобы его не обнаружили и не раскрыли. Он добавил, что эти чувства не отличаются от тех, которые испытывают «многие украинцы, которые ждут освобождения» российской армией.

Также Мартиндэйл рассказал, что ему помог паспорт США. С помощью такого преимущества он смог проехать Киев и Краматорск и добраться до украинской деревни, где провел большую часть времени во время СВО.

Ранее американский партизан заявил, что хочет жить в России. Он планирует получить российский паспорт.