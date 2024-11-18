Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ (войсковая часть А4608) полковника Николая Дзямана* за приказ сбить российский военный самолет в Краснодарском крае, сообщается на сайте ведомства.

«Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — говорится в перечне.

23 февраля текущего года Дзяман* отдал незаконный приказ сбить самолет ВКС РФ, патрулирующее территорию страны. При этом украинский офицер знал, что российское воздушное судно не было вооружено и не предназначено для ведения боя. В результате авиакатастрофы погибли погибли 10 человек.

В середине июня Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал Дзямана* по обвинению в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Полковник ВСУ объявлен в федеральный розыск.

*Признан террористом и экстремистом по решению Росфинмониторинга.