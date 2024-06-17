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В Москве суд заочно арестовал по делу о теракте полковника ВСУ Николая Дзямана

Московский суд заочно арестовал полковника ВСУ за незаконно сбитый самолет РФ
Происшествия

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, которого обвиняют в совершении теракта, повлекшего за собой гибель 10 членов экипажа Воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС.

«Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — сообщили агентству в Следственном комитете России.

Согласно материалам дела, Дзяман отдал незаконный приказ сбить самолет Воздушно-космических сил России, который патрулировал свою территорию, не был вооружен или приспособлен для непосредственных боевых задач.

Авиакатастрофа произошла 23 февраля 2024 года. В результате падения самолета погибли 10 человек. Теперь Николай Дзяман объявлен в федеральный розыск.

Ранее московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу Русудан Иванеишвили. Она участвует в боевых действиях на стороне Украины