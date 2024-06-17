В Москве суд заочно арестовал по делу о теракте полковника ВСУ Николая Дзямана

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, которого обвиняют в совершении теракта, повлекшего за собой гибель 10 членов экипажа Воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС .

«Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — сообщили агентству в Следственном комитете России.

Согласно материалам дела, Дзяман отдал незаконный приказ сбить самолет Воздушно-космических сил России, который патрулировал свою территорию, не был вооружен или приспособлен для непосредственных боевых задач.

Авиакатастрофа произошла 23 февраля 2024 года. В результате падения самолета погибли 10 человек. Теперь Николай Дзяман объявлен в федеральный розыск.

Ранее московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу Русудан Иванеишвили. Она участвует в боевых действиях на стороне Украины