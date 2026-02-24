Полиция в Сербии задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Полиция Сербия задержала в городе Кралево двух мужчин, которые подозреваются в подготовке покушения на президента Александра Вучича и его семью, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Их задержали на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.

«Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Сербии рассказали, что задержан мужчина за угрозы президенту Александру Вучичу. По данным правоохранительного органа, из-за угроз безопасности президента республики задержали Драган Миятовича из Сомбора на 48 часов.

