Полиция в Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами

Норвежская заявила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России. При этом расследование будет продолжаться, сообщает РИА Новости .

«Принадлежащее Норвегии судно Silver Dania сможет покинуть Тромс уже в пятницу вечером», — сообщается в заявлении на сайте полиции.

Отмечается, что не удалось обнаружить каких-либо улик, которые указывали бы на связь судна с совершением какого-либо преступления.

Норвежские власти задержали корабль Silver Dania с российским экипажем на борту. Судно подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море

Ранним утром 26 января в море между Латвией и Швецией повредили оптоволоконный кабель. Допускалось, что это могло случиться из-за воздействия извне. Повреждения получил кабель госпредприятия «Латвийский государственный радиотелевизионный центр».