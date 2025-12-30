Полиция напомнила москвичам о запретах на запуск пиротехники

Столичная полиция напомнила жителям и гостям города о том, что в Москве запрещено применять пиротехнику в некоторых помещениях и рядом с жилыми домами. С такими изделиями растет количество провокаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по мегаполису.

Москвичам порекомендовали не запускать петарды, ракеты, фейерверки и другие изделия такого типа в помещениях, с балконов, рядом с жилыми домами. Также это нельзя делать у хозяйственных построек, на разных объектах транспортной инфраструктуры.

Если будут нарушены правила использования пиротехники, это повлечет ответственность по статье 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»). Если наступят более тяжелые последствия, то в отношении человека, который применил пиротехнику, могут возбудить уголовное дело.

Ранее МЧС запретило маркетплейсам держать и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов в жилых домах. При этом ограничение не затрагивает медицинские изделия и косметическую продукцию.

