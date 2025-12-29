Маркетплейсам запретили держать пиротехнику в пунктах выдачи в жилых домах

МЧС ввело запрет для маркетплейсов на выдачу пиротехники в ПВЗ в многоэтажках

Отечественным маркетплейсам запретили держать и выдавать пиротехнику, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), которые размещены в многоэтажках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

Маркетплейсы получили поручения. Однако из них есть и исключения. Запрет не касается медицинских изделий и косметической продукции.

В МЧС отметили, что ограничение ввели для обеспечения безопасности россиян. Продажа взрывоопасных товаров в жилых домах может спровоцировать пожар или помешать его тушению. Еще это поставит под угрозу безопасность россиян.

В РФ запрещено продавать пиротехнические изделия молодым людям в возрасте до 16 лет. Такие правила установлены противопожарным режимом.

