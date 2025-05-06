Полиция Москвы предупредила, что может сбивать летящие дроны из оружия

Москва – бесполетная зона для всех видов летательных аппаратов. Несанкционированный запуск любых дронов влечет за собой административную и уголовную ответственность, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Во время подготовки масштабных мероприятий в мегаполисе в честь Дня Победы полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и т.д.

В соответствии с законодательством силовики могут прервать полет любых беспилотников, чтобы защитить жизни, здоровья и имущества граждан. В этом случае полицейским разрешено применять оружие.

Человек, который запустит дрон в столице, привлекается к административной ответственности по статям 11.4 и 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Штраф за нарушение может составить до 50 тыс. рублей.

Также горожанам и гостям Москвы не рекомендуется использовать пиротехнику из-за участившихся случаев провокации с ней. Лучше воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и других таких изделий в помещениях, с балконов и лоджий, около жилых домов и хозпостроек.

При нарушении человека привлекут к ответственности по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Если будут более тяжкие последствий этих действий, то наказание будет определять УК РФ.

При обнаружении в воздушном пространстве Москвы БПЛА, жителей просят сообщить об этом в полицию по телефону 102.

Ранее столичная прокуратура также напомнила об ответственности за запуск дронов и фейерверков во время празднования Дня Победы. Всех, кто нарушит правила, ждет административное или уголовное наказание. А городские власти предупредили жителей и туристов, что с 7 по 9 мая могут ограничить работу мобильного интернета. В том числе запланированы ограничения на проезд транспорта на некоторых участках улиц.