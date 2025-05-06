Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за запуск дронов 9 Мая

Прокуратура Москвы пригрозила ответственностью за запуск дронов и фейерверков во время празднования Дня Победы. Всех, кто нарушит правила, ждет административное или уголовное наказание, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

В столице действует запрет на полеты БПЛА. Любой несанкционированный их запуск влечет за собой ответственность по ст. 11.4 КоАП РФ. Так, для физлиц предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей, для юрлиц — вплоть до приостановления деятельности до 90 суток.

Кроме того, статьей 271.1 УК РФ за нарушение правил использования воздушного пространства РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Также во время праздничных мероприятий 9 Мая нельзя будет запускать фейерверки, петарды, ракеты. Пиротехнику запрещено использовать в местах массового пребывания людей, в зданиях.

Лицам, нарушившим требования пожарной безопасности, статьей 20.4 КоАП РФ грозит административная ответственность, а в случаях тяжких последствий — уголовная.