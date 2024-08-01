Политолог прокомментировал возможный обмен заключенными между РФ и США

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов дал комментарии по поводу предполагаемого обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По его мнению, такие обмены необходимы и очень важны.

Информация о потенциальном крупном обмене заключенными между Москвой, Вашингтоном, Берлином и Минском появилась на словенском телеканале N1. Официального подтверждения такой информации пока нет.

Политолог отметил, что в данном вопросе Россия неизменно придерживается гуманизма, основанного на том, что обмены являются как возможными, так и необходимыми. Они способствуют уменьшению существующих разногласий между государствами и помогают в решении задач по защите граждан.

Шаповалов подчеркнул, что известные обмены, происходившие во время Холодной войны между СССР и Западом, были довольно распространенной практикой.

«Что касается равнозначности или неравнозначности обмена, то это, как мне кажется, не совсем корректная фраза по своей сути», — поделился эксперт в эфире радио Sputnik.

Россия, осуществляя обмены, стремится к выполнению задач, связанных с защитой своих граждан, считает Шаповалов. В этой ситуации ценность жизни каждого россиянина имеет одинаковую и исключительную важность, заключил политолог.