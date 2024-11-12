Политолог объяснил важность знания русского для идущих в школу детей мигрантов

Запрет зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка может стимулировать его изучение, что позволит ребятам интегрироваться в русскоязычную среду с самого начала, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Никто не говорит о том, что дети будут терять свои культурные корни или традиции — речь идет о качественном усвоении образовательной программы», — сказал Косоруков.

Он добавил, что в регионах возможно дополнительно использовать местные языки, но базовым остается один язык. Даже если бы их было два на всю Россию, их пришлось бы изучать для поступления в школу. Поэтому владение русским языком — необходимое требование.

«Это правильная мера. Если дети к 6–7 годам не знают русский язык и заканчивают школу без должного уровня знаний, они не смогут полноценно интегрироваться в общество и работать на рынке труда. Следовательно, детей нужно готовить на базовом языке для будущего участия в экономике и, конечно же, как граждан, связывающих свою судьбу с Россией», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что здесь действительно возникает вопрос: как дети смогут осваивать образовательную программу, если не владеют государственным языком.

«Если родители за 6–7 лет, проведенных в России, не обучили детей базовому русскому языку, это вызывает вопросы, особенно учитывая, что знание языка необходимо для работы и получения разрешения на нее. Возможно, у родителей нелегальный статус. Дети должны владеть русским языком при поступлении в государственные школы, начиная с 1 класса», — подчеркнул эксперт.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал внесение законопроекта, согласно которому будет запрещено зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.