Политолог Марков* может получить штраф за нарушение закона об иноагентах

На политолога Сергея Маркова* составили первый протокол за нарушение закона об иноагентах. Останкинский районный суд Москвы во вторник принял документ, сообщает «Осторожно, новости» .

Протокол составлен по ч. 1 статьи 19.34 КоАП. Политологу грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Маркова* признали иноагентом в августе 2025 года. Минюст тогда указал, что политолог участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и публиковал недостоверную информацию о решениях российских властей.

Сам Марков* с внесением его в реестр иноагентов оказался не согласен. Он заявил, что на протяжении 25 лет поддерживал политику президента РФ Владимира Путина.

*Признан в России иноагентом.

