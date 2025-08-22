Политолог Марков* о своем новом статусе: я не иноагент, и все это знают

Ранее Минюст РФ внес Маркова* в перечень иноагентов за публикацию фейков о принимаемых решениях и проводимой политике властей РФ, а также распространение материалов признанных в РФ нежелательных организаций.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают», — заявил политолог.

Марков* добавил, что на протяжении 25 лет поддерживал политику российского президента Владимира Путина и в настоящее время находится под санкциями Канады.

С 2007 по 2011 Марков* был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Также он был членом Общественной палаты РФ. На выборах 2012 года он выступал доверенным лицом Владимира Путина. В последние годы политолог активно обсуждал армяно-азербайджанский конфликт, акцентируя внимание на успехах Баку.

* Физлицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.