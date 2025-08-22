Известного политолога Сергея Маркова* признали иноагентом
Фото - © Duma.gov.ru
Известного политолога Сергея Маркова* признали иностранным агентом. Он публиковал материалы иноагентов и совершал иные действия, сообщается на сайте Минюста.
Марков* распространял материалы признанных в России нежелательных организаций. Также выступал на информационных площадках зарубежных СМИ, иноагентов.
Помимо этого, Марков* публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами государственной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Ранее Марков* заявил, что ответ России на ультиматумы президента США Дональда Трампа будет жестким. Страна, по его мнению, может перейти на военные рельсы.
*Признан в России иноагентом.