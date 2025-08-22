Известного политолога Сергея Маркова* признали иноагентом

сегодня в 17:56

Известного политолога Сергея Маркова* признали иностранным агентом. Он публиковал материалы иноагентов и совершал иные действия, сообщается на сайте Минюста .

Марков* распространял материалы признанных в России нежелательных организаций. Также выступал на информационных площадках зарубежных СМИ, иноагентов.

Помимо этого, Марков* публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами государственной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Ранее Марков* заявил, что ответ России на ультиматумы президента США Дональда Трампа будет жестким. Страна, по его мнению, может перейти на военные рельсы.

*Признан в России иноагентом.