Эксперт Марков: Россия превратится в военный лагерь в ответ на ультиматум Трампа

Политолог Сергей Марков сообщил, что Россия рассматривает два сценария ответа на ультиматумы Дональда Трампа, один из которых предполагает переход к жизни в условиях военного времени, сообщает «Царьград» .

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале рассказал, что Россия готовит два варианта ответа на ультиматумы президента США Дональда Трампа. По его словам, первый вариант предусматривает дипломатический подход: для достижения мира или перемирия необходимо устранить причины конфликта, однако на это потребуется больше времени, чем предлагает Трамп.

Марков отметил, что фактическая реакция России на ультиматумы может быть традиционно жесткой.

«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет как всегда последние 500 лет на все ультиматумы: пошли прочь!» — написал политолог.

После недавних кибератак на российские аэропорты, по мнению Маркова, руководство страны колеблется между двумя стратегиями. Первая — сохранить текущую модель, при которой военные и добровольцы участвуют в боевых действиях, а для большинства граждан жизнь остается прежней. Вторая — перейти к режиму «все для фронта, все для победы», что фактически означает превращение страны в военный лагерь.

Марков предположил, что ультиматумы Трампа и атаки на российскую инфраструктуру могут стать точкой невозврата, после которой руководство страны примет решение о переходе к жизни в условиях военного времени.