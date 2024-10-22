Полезный ферментированный продукт: когда лучше квасить капусту

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова заявила, что в середине осени еще рано заниматься закваской капусты.

«Мое мнение, что капусту надо начинать квасить где-то перед Новым годом или сразу после, потому что в это время во всех овощах и фруктах снижается количество витаминов. Во-первых, цена существенно меняется. Во-вторых, увеличивается длительность хранения, что ведет к естественной убыли витаминов», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

По ее словам, квашеная капуста — очень полезный ферментированный продукт, она восполняет дефицит витаминов зимой. В ней образуется молочная кислота, которая считается натуральным антисептиком.

Хороший способ закваски — добавить в капусту ягоды с содержанием витамина C, например, клюкву. Однако не все идеально переносят квашеную капусту из-за содержания гистамина, поэтому лучше квасить ее в небольших количествах, заключила Дианова.