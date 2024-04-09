Покончивший с собой певец Кунгуров просил людей беречь друг друга

Оперный певец Евгений Кунгуров около трех недель назад опубликовал в Сети видео, в котором попросил подписчиков относиться к близким более внимательно, сообщает «360» .

Кунгуров опубликовал в социальных сетях видео с обращением к поклонникам. В ролике певец говорил о важных моментах в отношениях людей.

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будем беречь все вместе то, что создано поколениями», — сказал певец на видео.

Евгений Кунгуров свел счеты с жизнью вечером 8 апреля. Тело оперного певца нашли в Пресненском районе Москвы. Незадолго до смерти он отправил жене сообщение с угрозами покончить с собой. Женщина связалась с оперативными службами и попросила проверить квартиру, но было уже поздно.

Кунгуров в последнее время наблюдался у психиатра. За год он трижды лежал в специализированном учреждении.