Покончивший с собой Евгений Кунгуров трижды за год лежал в психиатрической клинике

Mash: совершивший суицид певец Кунгуров наблюдался у психиатра и онколога

Покончивший с собой оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров в 2023 году 3 раза проходил лечение в психиатрической клинике, сообщает Mash .

Медики диагностировали у артиста смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Жалобы самого Кунгурова — раздвоение личности, расслоение сознания, тревога и апатия.

Как только певец выписался из психбольницы, он бросил принимать лекарства. Вместо этого он пошел к гипнологам и остеопатам.

Проблемы с душевным здоровьем проблемы начались у Кунгурова около 10 лет назад с депрессии. Ситуацию усугубил алкоголь. В 2015 году артист отправился к психиатру. Врач назначил лечение, но принимал таблетки певец недолго.

Психические расстройства осложнили проблемы со здоровьем — Кунгуров наблюдался у онколога.

Накануне вечером Евгения Кунгурова нашли мертвым около его дома на Зоологической улице в столице.