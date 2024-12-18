«Пока не встает»: во ВЦИОМе заявили, что в России стали меньше рожать

В России по итогам 2024 года наблюдается падение показателей демографии. Это вызвано уменьшением численности женщин фертильного возраста и переносом выплат маткапитала на первого ребенка, сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

«Демография упала и пока не встает. Страна вступила в период снижения численности женщин фертильного возраста, это объективная ситуация. В течение года мы наблюдали рост рождений четвертых и последующих детей. Это хорошо, но при этом падает рождаемость вторых детей», — заявила Михайлова во время пресс-конференции об основных трендах 2024 года.

По ее словам, такая тенденция, в том числе связана с переносом выплат основной части материнского капитала со второго на первого ребенка. Она подчеркнула, что на данный момент ведутся активные поиски оптимальных мер по стимулированию рождаемости.

Также Михайлова отметила, что на 10 браков в России приходится 8 разводов. В основе этого тренда лежит снижение ценности статуса официального брака.