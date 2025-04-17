Появилось видео спасения девочки, запертой без еды на три дня в Воронеже

Опубликовано видео, на котором видно, как вытаскивали девочку, запертую без еды и воды на три дня в Воронеже. Ее доставали из окна «всем двором», сообщает РЕН ТВ .

На кадрах два молодых человека встали на подоконник и достали девочку. Она была практически голой. Наблюдавшие за происходящим жители дома и прохожие быстро подхватили ребенка у мужчин, одели ее.

16 апреля в Воронеже провели задержание 20-летней девушки. Ее обвиняют в попытке убить свою дочь. Эти кадры также запечатлены на видео. В вечернее время мать девочки выводят из подъезда, обыскивают и увозят в отделение.

11 апреля женщина оставила ребенка одного в квартире на первом этаже в доме на улице Героев Стратосферы. Еду и воду мать не оставила.

Сама женщина пошла употреблять алкоголь и запрещенные вещества. 14 апреля изможденная девочка залезла на подоконник, открыла окно и начала звать на помощь. Открыто уголовное дело по части 3, статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).