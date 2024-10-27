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Появилось видео с места подкопа, через который сбежали заключенные под Липецком

РЕН ТВ опубликовало видеоролик с предположительного места одного из подкопов, которые вырыли шесть заключенных в колонии № 2 в Липецкой области.

На нем видно два забора с колючей проволокой и дорожку между ними. Съемка велась из окна.

25 октября шестеро заключенных смогли убежать из липецкой ИК-2. Все они — выходцы из Средней Азии (Узбекистана и Таджикистана). ФСИН начала проверку для выяснения обстоятельств случившегося. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.

Ранее были показаны фотографии из тоннеля, по которому заключенные совершили побег.