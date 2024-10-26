Опубликовано фото тоннеля, по которому сбежали зэки из ИК-2 в Липецке

Mash опубликовал фотографию тоннеля, по которому сбежали пятеро узбеков и один таджик из липецкой колонии № 2.

Двоих из сбежавших арестантов уже задержали силовики в Тамбовской области. Четверых до сих пор ищут. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее Baza сообщала, что для побега заключенные из ИК-2 в Липецкой области сделали два подкопа. Один из них оказался длиной 37 м.

СКР возбуждил уголовное дело о халатности в отношении ряда сотрудников ИК-2. Колонию также ждет масштабная проверка.