Появились кадры из квартиры предполагаемого убийцы мужчины у метро «Кунцевская»

В Сети разместили кадры из квартиры по месту регистрации подозреваемого в убийстве мужчины у станции метро «Кунцевская» в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

На кадрах видны кухня, окно и матрас. На плите находятся грязные пятна, также в квартире много мусора. На оконной раме вместо штор висит простыня.

Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств трагедии.

Также следователи и криминалисты столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

По данным «112», стрелок и его жертва проживали на соседних улицах. Убитый до этого профессионально занимался скейтбордингом.

Константина Балишанского планировали убить возле его дома, но исполнителю преступления сначала удалось лишь ранить жертву. Бывший скейтер пытался сбежать, но стрелок догнал его возле стройплощадки в районе метро «Кунцевская» и убил выстрелом в голову.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Полиция искала его около 2,5 часа. При задержании его тяжело ранили, но 35-летний мужчина выжил.

Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и стрелком.