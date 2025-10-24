«Похоже на актерство»: разведчица Вавилова рассказала о своей работе

Разведчица Вавилова: у нас, как у актеров, сначала происходит вживание в роль

Писатель и российская разведчица Елена Вавилова рассказала о службе под прикрытием в США, Канаде и Франции, сообщает Сноб .

«И у нас, и у актеров сначала происходит процесс вживания в образ, для достоверности нужно понять и продумать, как персонаж ходит, говорит, смеется — важны все детали и особенности. Ты накидываешь на себя маску другого человека, а легенда — это уже нечто более объемное, она „рассказывается“ исходя из персонажа», — сказала Вавилова.

По ее словам, раздвоения личности она не ощущала: второе «я» стало естественным, гибкость психики позволила глубоко войти в роль и почувствовать себя жительницей Европы. Большую роль сыграла и продуманная подготовка.

Излишне эмоциональные и тревожные люди не смогут работать разведчиками: человек должен быть амбициозным и склонным к перевоплощению, добавила Вавилова.

