Погибший 10 лет назад альпинист Ишутин лежит у того же камня, что и Наговицина

Старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников заявил, что тело погибшего 10 лет назад альпиниста Михаила Ишутина лежит у того же камня, где находится альпинистка Наталья Наговицина, сообщает ТАСС .

Ранее стало известно, что спасение альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы отложено из-за непогоды. Ее сын Михаил Наговицин направил прошения Генпрокурору РФ, главе МИД и российскому послу в Кыргызстане с просьбой спасти его мать.

«Это не первый раз, когда с пика Победы предпринимаются попытки спустить тела, но пока не получается. Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу», — сказал Овчинников.

Он добавил, что Ишутин являлся альпинистом с большим опытом, который погиб на пике Победы. Уже 10 лет его тело лежит именно у того же камня. В попытке снять его была направлена отдельная экспедиция из подготовленных и опытных альпинистов, но безрезультатно. Всему виной погода, лавиноопасность и состояние маршрута.