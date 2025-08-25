Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы отложено из-за непогоды

Сын пострадавшей альпинистки Наталии Наговицыной, которая уже более недели находится на одной из самых смертоносных вершин мира — пике Победы в Киргизии — опубликовал обращение к высшим должностным лицам России, сообщает Baza .

Михаил Наговицын направил прошения Генеральному прокурору РФ, главе МИД и российскому послу в Кыргызстане с просьбой спасти его мать

В своем обращении он ссылается на полученное видео, где спустя семь дней после травмы и потери связи альпинистка активно машет рукой из палатки, что, по его мнению, доказывает: она жива и полна сил. Мужчина убежден, что у спасателей есть всего 48 часа до ухудшения погоды, после чего любой шанс на спасение будет потерян до следующего года.

Наговицын просит власти оказать содействие в организации аэровидеосъёмки с помощью дронов для подтверждения факта жизни альпинистки, а затем — направить спасательную операцию.

Однако запланированный на сегодня запуск дрона и попытка эвакуации с участием итальянского пилота на вертолёте были сорваны из-за внезапного ухудшения погоды. Теперь ни местное МЧС, ни частные компании не дают оптимистичных прогнозов.