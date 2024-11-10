«Подтянутая, но старенькая»: Алла Пугачева в шортах прогулялась по Кипру

Певица Алла Пугачева в гордом одиночестве прогулялась по набережной на Кипре. Примадонна была в коротких шортах, объемном лонгсливе и кроссовках, сообщает «7Дней.ru» .

О встрече с исполнительницей рассказала россиянка Виктория Залесская, которую на Кипр привел ее туристический бизнес. Блогерша увидела Пугачеву, которая гуляла по Лимассолу.

«Ребят, сейчас просто такое произошло! Мы просто в шоке. Сидим мы, значит, провели солнышко, закат. Сидим с Артемом, и видим — у меня прямо мурашки! — идет Алла Борисовна Пугачева. И мы бежим за ней!» — поделилась впечатлениями от встречи Залесская.

Россиянка добавила, что прогулялась с Аллой Борисовной по набережной и Примадонна рассказала, в какие места надо посетить, а где погулять.

Ранее Народный артист России Никита Михалков посоветовал уехавшим за пределы РФ после начала СВО деятелям культуры и обычным гражданам, желающим вернуться, — доказать свою нужность стране.