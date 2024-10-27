Михалков посоветовал уехавшим из России артистам доказать свою нужность стране

Народный артист России Никита Михалков посоветовал уехавшим за пределы РФ после начала СВО деятелям культуры и обычным гражданам, желающим вернуться — доказать свою нужность стране, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что богатые поп-звезды, которые покинули Россию, считали, что их будут любить за границей так же, как и дома. Однако вскоре они поняли, что это не так.

«Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили поняли, что они их любили, а те их — нет, они любили свою славу», — сказал Михалков.

Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте спела на одной сцене с живущими в России Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Пересмотреть свои взгляды на выступления с поддерживающими РФ артистами ее заставил провальный тур в США.