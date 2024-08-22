Подсчет потерь: Зеленский приехал в район у Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на пограничье Сумской области, со стороны которой ВСУ атакует села под Курском. Политик также провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским, главой Офиса президента Андреем Ермаком и местными властями, сообщает Газета.ru со ссылкой на украинское издание «Страна».

По данным Минобороны РФ на 22 августа, с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 67 танков. Российские силы также поразили 27 боевых машин пехоты и 53 бронетранспортера на курском направлении.

Между тем появилась информация, что под Курском убиты наемники из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). По имеющимся данным, «солдат удачи» ликвидировали при атаки ВСУ на Русскую Конопельку.