сегодня в 17:32

Подрывника Евгения Серебрякова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес обвиняемого в подрыве машины офицера в Москве Евгения Серебрякова в список террористов и экстремистов.

Данные о нем появились на сайте ведомства в соответствующем перечне 26 августа.

«Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Серебряков обвиняется в совершении подрыва машины офицера в Москве. В результате пострадали два человека — российский офицер и его жена.

Подрывник частично признал свою вину. Отмечается, что он мог работать по заданию украинских спецслужб. Эта версия проверяется следствием.