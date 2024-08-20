Подольские молодогвардейцы передали корма приюту для собак

В начале лета участники движения запустили благотворительную акцию по сбору кормов «Большая помощь маленькому другу».

В сборе лакомств приняли участие все неравнодушные жители Городского округа Подольск.

Ребята отметили, что собаки в отличном состоянии, но каждой из них нужен свой дом и любящий человек.

«Акция проходит уже не в первый раз. Она напоминает людям, что заботиться о четвероногих друзьях необходимо. Благодаря нашей помощи они будут чувствовать себя любимыми и защищёнными. Радует, что присоединяются как взрослые, так и дети. Вместе мы делаем большое дело. Наш долг — не забывать про братьев наших меньших, которые в настоящий момент остались без хозяев» — сказала руководитель подольских молодогвардейцев Анна Гундорина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.