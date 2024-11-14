Подмосковным ученикам включают песни Газманова вместо звонка на перемену

Ученикам начальных классов гимназии № 14 в подмосковном Одинцове включают песни Дениса Майданова и Олега Газманова вместо звонка на переменах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В Сети опубликовали видео, которое было сделано в школе. В кадре играет композиция «Флаг моего государства», а дети в этот момент идут на перемену.

По словам учащихся, песни стали использовать вместо обычных звонков уже давно. При этом композиции менялись. А вот в корпусе для учеников старших классов музыку не включают из-за сломанных динамиков.

Один из учеников гимназии рассказал, что в этом корпусе включали песню «Вперед, Россия» Газманова, а также некоторые советские песни.

Советник директора по воспитанию гимназии № 14 Илья Черемисин комментировать данную информацию отказался.

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