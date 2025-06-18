Подмосковных выпускников предупредили о новое схеме телефонных мошенников

сегодня в 14:02

В новой схеме обмана телефонные мошенники начали выманивать у выпускников специальные коды для доступа к госуслугам и онлайн-банкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники звонят школьникам и сообщают, что якобы возникли проблемы с выдачей аттестата. Для решения вопроса требуют назвать специальный код, присланный на телефон.

Будьте бдительны: образовательные организации или государственные органы никогда не запрашивает подобные коды по телефону.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам: прерывать любые подозрительные звонки, никогда не сообщать пароли от аккаунтов или личные данные неизвестным лицам, перезвонить в школу или классному руководителю для уточнения информации.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.